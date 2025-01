Copinha: onde assistir, horário e locais dos 16 jogos da 2° fase no domingo (12) Veja como acompanhar os duelos do mata-mata do torneio

Fluminense fechará a primeira rodada do mata-mata da Copinha (Foto: Divulgação/Copinha) Fluminense fechará a primeira rodada do mata-mata da Copinha (Foto: Divulgação/Copinha)