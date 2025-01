Paulistão 2025: saiba qual será a premiação do time vencedor

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu o valor da premiação que será dada ao campeão do Campeonato Paulista de 2025. A reportagem do Lance! apurou com pessoas ligadas à organização do torneio que o time que conquistar o torneio receberá R$ 5 milhões. Esta premiação é a mesma que o Palmeiras recebeu ao se sagrar campeão do Paulistão de 2024.

O prêmio para o vice também será o mesmo do último ano, R$ 1,6 milhão. Serão distribuídas premiações do 1º ao 14º colocado, que totalizarão R$ 11,33 milhões.

Além disso, os clubes também receberão quantias só pela participação no campeonato. Os quatro times cabeças de chave, ou seja, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, ganharão R$ 44 milhões cada só por jogarem o Paulistão. Ao todo, a FPF distribuirá em cotas de participação mais de R$ 300 milhões.

Palmeiras foi o campeão do Paulistão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Campeonato Paulista começa na quinta-feira (15) e contará com 16 equipes, distribuídas em quatro grupos na fase inicial. Os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2.

