Auxiliar do Corinthians minimiza pressão e elogia atitude da Fiel

O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Neste domingo (9), o clube alvinegro venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Tiquinho Soares diminuiu para o Peixe. O triunfo trouxe um pouco de tranquilidade ao Timão após a dolorosa derrota na Pré-Libertadores.

Na quarta-feira (5), o Timão perdeu de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, no jogo de ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. A torcida cobrou muito a equipe após a derrota. Em entrevista coletiva, Emiliano Díaz declarou a comissão técnica não se abalou com as críticas.

— Nada nos muda, nem quando falam bem, nem quando falam mal. Nós tentamos sempre manter os pés no chão, ser críticos conosco, os mais críticos do que fazemos, do trabalho, somos nós. Então, cobramos muito entre nós, quando erramos, quando não erramos, quando fazemos as coisas bem. Mas, para nós, nada do externo nos muda e aqui é jogo a jogo — disse o auxiliar-técnico do Timão.

Mal-entendido

Na última quarta-feira (5), Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva e foi bastante criticado pela Fiel. Ao invés de apontar detalhes táticos do duelo, o argentino se escorou na ótima campanha que conduziu na última temporada e chegou a dizer que os torcedores pediam chorando por uma vaga na Libertadores.

Emiliano Díaz e Ramón Díaz se explicaram neste domingo (9). O auxiliar do Corinthians disse que a palavra foi mal entendida, e que o choro não era literal, e sim uma preocupação dos torcedores. A comissão valorizou o trabalho no Corinthians.

— A palavra foi entendida mal, porque não é chorando. Não é sobre ter falta de algo, mas sim uma preocupação, foi isso. Estamos aqui pelo que se vive aqui dentro, porque, se não, estaríamos em outro lugar, em outra liga, em outra posição. Viemos aqui para experimentar isso, sempre falamos isso — falou o treinador.

Pressão no Corinthians

O Timão retorna a uma final de Paulistão após cinco anos. O último título estadual foi em 2019, há seis anos. Emiliano Díaz falou sobre a pressão que o elenco vive para conquistar o título e valorizou o apoio da Fiel mesmo com a derrota na quarta-feira (9).

— Sabemos da pressão de seis anos sem ganhar nada neste clube e essa pressão é grande para qualquer um. Então, nós sabemos como é, aceitamos esse desafio, estamos com muita tranquilidade, sabemos que aqui dentro somos muito fortes. O que se viveu hoje, apesar de tudo, o que fez a torcida, apesar do momento ruim que nos tocou viver na Copa, dá orgulho, porque o torcedor nunca abandona. Apesar de que merecíamos cobranças, merecíamos que batessem em nós, mas depois, quando chegam na arena, apoiam os 90 minutos. Então, isso dá tranquilidade — disse Emiliano Díaz.