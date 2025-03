FPF define árbitro da semifinal do Paulistão entre Corinthians x Santos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu que Matheus Candançan será o árbitro da partida entre Corinthians e Santos, no domingo (9), válido pela semifinal do Campeonato Paulista. O confronto será às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Este será o 13º jogo de Matheus Candançan neste Campeonato Paulista. O árbitro foi escalado para todas as rodadas até aqui, incluindo as quartas de final. Entre os jogos que apitou, estão quatro do Santos: o empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP, que marcou a estreia de Neymar, além da derrota do Peixe por 2 a 1 para o Palmeiras e a vitória sobre o Noroeste por 3 a 0.

O árbitro apitou apenas um jogo do Corinthians nesta edição do Paulistão: a vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, na estreia da equipe, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A última partida de Matheus Candançan na competição foi a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o São Bernardo, nas quartas de final, no ABC Paulista.

Na última temporada, o árbitro de 26 anos debutou em partidas decisivas na competição estadual ao apitar a vitória do Santos sobre o RB Bragantino por 3 a 1, na Neo Química Arena, válida pela semifinal do Campeonato Paulista.

Matheus Candançan apitará o Clássico Alvinegro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians x Santos

Timão e Peixe se enfrentam por uma vaga na decisão da competição estadual. O Corinthians possui a vantagem de atuar em casa por liderar a classificação geral do Paulistão, enquanto o Santos fez a quarta melhor campanha entre os semifinalistas. Em caso de empate o duelo será decidido nos pênaltis.

O vencedor do duelo encara Palmeiras ou São Paulo, que se enfrentam pela outra semifinal, na segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo será arbitrado por Flávio Rodrigues de Souza.