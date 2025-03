Neto aponta pior jogador do Corinthians em derrota para o Barcelona de Guayaquil

Craque Neto, ex-jogador e ídolo do Corinthians, rasgou o verbo após a derrota do clube para o Barcelona de Guayaquil, pela terceira rodada da fase preliminar da Libertadores. De forma inesperada, o Alvinegro perdeu o confronto contra o clube equatoriana por 3 a 0, na última quarta-feira (5), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Com o resultado, a equipe de Ramón Díaz se complicou para o segundo confronto na busca pela classificação. Assim, Neto não poupou palavras para criticar o desempenho do time na partida. Durante a transmissão da partida pela "Rádio Craque Neto", o comentarista apontou o pior jogador do Corinthians em campo.

- O Barcelona de Guayaquil arrebentou com o Corinthians. Foi um chocolate, para ser quatro ou cinco. Três ficou barato. Não tem conversa, 3 a 0 ficou barato. Se joga com Memphis e Yuri Alberto, jogadores que precisam receber a bola, o Garro não pode ficar tão abaixo - iniciou o comentarista, antes de apontar o pior jogador em campo.

- Aí entra com três volante. Depois, tira o Memphis, coloca um, outro, enfim, ficou um time muito perdido em campo. Desculpa, o Maicon não teve condições físicas nenhuma de aguentar o jogo. O Breno Bidon, pra mim foi o pior jogador em campo - concluiu.

Corinthians x Barcelona de Guayaquil

Após a derrota, a equipe de Ramón Díaz precisará reveter a goleada dentro de casa. Os clubes voltama a se enfrentar na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Timão precisa vencer por três gols de vantagem para levar o confronto aos pênaltis.

Antes disso, o Corinthians tem um outro confronto decisivo para o início de temporada. No domingo (9), o Alvinegro enfrenta o Santos, às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista, também em Itaquera.