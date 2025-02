Escalações de Corinthians x Santos: times definidos com Memphis e Neymar

As escalações de Corinthians e Santos estão definidas para o clássico de logo mais, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os craques Memphis e Neymar estão nas formações iniciais para o duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Ramón Díaz e Pedro Caixinha escalaram as forças máximas nas equipes de Corinthians e Santos, respectivamente. O treinador argentino visa preparar o Timão para o duelo na Pré-Libertadores, na próxima semana. Do lado do Peixe, o técnico português quer uma vitória no clássico para alavancar a posição do clube na tabela do Paulistão.

De olho na Pré-Libertadores

Classificado no Paulistão, o Corinthians começa a se preparar para os próximos desafios na temporada. Em nove rodadas disputadas, o 11º jogo pela competição foi antecipada, a vitória do Timão sobre o Novorizontino por 1 a 0, o clube alvinegro triunfou sete vezes, empatou em uma partida e saiu derrotado uma vez.

O clube alvinegro ainda não venceu clássicos nesta temporada. Contra o São Paulo, no Morumbis, o Corinthians foi derrotado por 3 a 1, e diante do Palmeiras, no Allianz Parque, ficou no empate em 1 a 1. O confronto com o Santos será o primeiro na Neo Química Arena na atual edição do torneio estadual.

A estreia do Corinthians na Pré-Libertadores será na próxima quarta-feira (19), contra o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), no Olímpico UCV, em Caracas. Pensando nesta preparação, Ramón Díaz promoveu as entradas do zagueiro João Pedro Tchoca e dos meias Rodrigo Garro e José Martínez no duelo com o Santos.

Corinthians e Santos se enfrentam pela nona rodada do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Peixe com a presença de Neymar

Fora da zona de classificação do Paulistão, o Santos busca a segunda vitória em clássicos na temporada. Perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em casa, e venceu o São Paulo, na Vila Belmiro, por 3 a 1.

Este será o segundo jogo de Neymar como titular na equipe de Pedro Caixinha e o primeiro clássico nesta segunda passagem pelo clube.

O camisa 10 do Peixe vai estrear na Neo Quínica Arena como jogador do clube, já que pela Seleção Brasileira marcou quatro gols em cinco partidas.

Escalações de Corinthians e Santos

CORINTHIANS (Treinador: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

SANTOS (Treinador: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Tomás Rincón, Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.