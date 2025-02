Corinthians x Santos: Craque Neto manda recado a Neymar e faz pedido à torcida

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto mandou um recado a Neymar antes do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (12). O apresentador afirmou que o craque atua na posição errada e disse que o volante Martínez irá fazer marcação individual no camisa 10. O ex-atleta também fez um pedido aos torcedores corintianos que irão ao jogo na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Inteligência artificial crava resultado de Corinthians x Santos, pelo Campeonato Paulista

- Neymar, para mim, você joga na posição errada. Você tinha que jogar de segundo atacante, pela direita ou pela esquerda. Se você jogar no meio, você tem um mundo de gente para te marcar, dar "porrada". Hoje o Martínez não vai deixar você andar, irmão. A hora que você pegar na bola, ele vai "fungar" em você - disse Neto.

A declaração do apresentador foi dada durante o programa "Donos da Bola", da Band, onde Neto aproveitou para pedir respeito dos torcedores com o zagueiro Gil. No Santos desde o ano passado, o defensor de 37 anos tem carreira longa e vitoriosa pelo Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Torcedor corintiano, aplauda o Gil. Respeite o Gil, porque ele é ídolo do Corinthians - pediu o ex-jogador.

Situação de Corinthians e Santos no Paulistão

Na tabela, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 22 pontos (sete vitórias, um empate e uma derrota). Por outro lado, o Santos está na terceira colocação do grupo B, atrás de Portuguesa e Guarani, com 9 pontos (duas vitórias, três empates e três derrotas).