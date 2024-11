São Paulo: Casares nega proposta por Rodrigo Nestor

(Foto: Fernando Roberto/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 21:56 • São Paulo (SP)

O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou que haja alguma proposta para tirar o meia Rodrigo Nestor do clube. Questionado durante o evento que marcou o sorteio do Paulistão 2025, o mandatário tricolor foi categórico.

— Nestor é um grande talento de Cotia. Fez o gol do título maravilhoso. Um grande jogador. Não tivemos nenhum tipo de conversa. Nem sondagem. Essas coisas aparecem, né? A gente sabe como é o dia a dia da mídia. Mas ele é jogador do São Paulo. Nós vamos encerrar o Brasileiro com ele. Depois, nós vamos conversar se houver algum interesse. Mas não tem nada. Atualmente, nós não temos nem sondagem — afirmou Casares.

O Bahia acenou com a possibilidade de contratar o jogador e está disposto a dar ao jogador um contrato de cinco anos. Formado nas categorias de base do Tricolor, Nestor tem vínculo com o São Paulo até junho de 2028.

Zubeldía faz trabalho 'muito bom'

Embora tenha passado por um processo de instabilidade após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o técnico Luis Zubeldía parece ter o lugar garantido para comandar o São Paulo em 2025.

— Olha, o trabalho é muito bom. Se você analisar que o São Paulo faz o melhor brasileiro dos últimos anos. O São Paulo chegou em duas fases importantes da Copa do Brasil na Libertadores. Pegou na Libertadores o Botafogo, que para mim é um dos maiores times da atualidade. E ele enfrentou de igual para igual. E perdemos nos pênaltis. E o Atlético-MG também enfrentamos. Então foi um trabalho bem feito. O índice de aproveitamento dele é bom. Nós temos que planejar agora 2025 com ele.

O São Paulo terá a concorrência de Noroeste, Água Santa e Novorizontino, no Grupo D do Paulistão do próximo ano.