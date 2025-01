Líder do Grupo A do Campeonato Paulista, o Mirassol tem 12 pontos conquistados, mesma pontuação do Corinthians. No entanto, lidera a tabela de classificação pelo número de gols marcados, com 14 bolas na rede em 5 jogos. Um dos destaques do time é o atacante Iury Castilho.

Vice-líder em participações em gols na temporada, com dois gols e uma assistência, o jogador comentou sobre o bom momento da equipe e a força ofensiva do time.

- O nosso time tem uma característica de ser bem ofensivo, e temos mostrado isso em todos os jogos. Até aqui, conseguimos marcar em todas as partidas, o que é muito importante. Estamos trabalhando forte para seguir nesse ritmo e manter uma boa média de gols, para que possamos conquistar nosso primeiro objetivo, que é a classificação, e, quem sabe, a liderança do grupo - afirmou.

Entre as estatísticas ofensivas no Paulistão, o destaque do Mirassol Iury Castilho é o líder em finalizações por partida, com uma média de 3,2 chutes por jogo. Castilho também lidera em finalizações no gol, com 1,8 chutes no alvo por partida.

O próximo compromisso do Mirassol será contra Velo Clube, em partida válida pela sexta rodada do Paulistão. Iury Castilho avaliou a preparação e projetou o duelo contra o Velo.

- São muitos jogos nesse início de temporada, então o tempo para preparação não é muito grande, mas estamos fazendo um bom trabalho e acredito que vamos chegar bem. O Velo conseguiu dois grandes resultados nas últimas rodadas, então sabemos que será mais um jogo muito difícil. Mas vamos com o pensamento de seguir vencendo e manter a liderança do grupo - concluiu.

A partida entre Velo Clube e Mirassol será realizada no sábado, dia 1º de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Benito A. Castellano, na cidade de Rio Claro.

Iury Castilho pelo Mirassol em 2025