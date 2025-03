Internautas reclamam da final entre Corinthians e Palmeiras: ‘Jogo horrível’

O primeiro tempo de Corinthians x Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, foi bastante criticado nas redes sociais. A etapa inicial da partida desta quinta-feira (27) contou com poucas chances de perigo tanto de um lado quanto do outro.

O Corinthians chutou três vezes ao gol de Weverton, enquanto o Palmeiras só finalizou duas vezes na meta de Hugo Souza. A chance de mais perigo aconteceu com Rodrigo Garro, que acertou a trave do Alviverde. O time de Abel Ferreira sequer acertou em direção ao gol.

Veja os comentários nas redes sociais: