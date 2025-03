Ramón Díaz ganha dor de cabeça para escalar o Corinthians no Derby

O Corinthians se prepara para a decisão do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (27), o Timão enfrenta o Palmeiras na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da decisão do torneio estadual, e espera contar com os atletas que defenderas as suas seleções na Data Fifa. A maior preocupação é com José Martínez.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, válido pelo jogo de ida da decisão, o volante deixou a partida com incômodo muscular na coxa direita. José Martínez foi convocado pela Venezuela para as últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador foi poupado na derrota por 2 a 1 para o Equador, em Quito. Na terça-feira (26), atuou por 78 minutos no triunfo da Venezuela sobre o Peru por 1 a 0. O desempenho do volante no último treinamento antes da final será decisivo para a sua presença na final.

continua após a publicidade

José Martínez atuou no duelo contra o Peru (Foto: JUAN BARRETO / AFP)

Opções do Corinthians

Ramón Díaz começou a preparar a escalação do Timão sem José Martínez. O treinador argentino terá Breno Bidon, Alex Santana, Charles e Ryan para a posição. O último citado entrou no decorrer da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque.

➡️Corinthians renova com destaque da base e fixa multa milionária

Entretanto, a entrada de José Martínez não está descartada pela comissão técnica. O fato do jogador não ter atuado na primeira partida da Venezuela é uma esperança para Ramón Díaz, que quer contar com o jogador para a decisão.

continua após a publicidade

Corinthians x Palmeiras

O Corinthians se prepara para a final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (27), o Timão enfrenta o Palmeiras, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube alvinegro tem a vantagem do empate para sair com o título.