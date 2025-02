Com dois gols nos acréscimos, o Corinthians bateu o São Bernardo por 2 a 0 na noite deste domingo (9), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Romero e Memphis Depay. Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 22 pontos e garantiu classificação antecipada às quartas de final do Paulistão.

➡️Confira a classificação do Campeonato Paulista

Como foi Corinthians x São Bernardo

Mesmo com um time misto, o Corinthians foi superior ao São Bernardo durante praticamente todo o primeiro tempo. A equipe do técnico Ramón Díaz conseguiu se manter no campo ofensivo, explorando o jogo principalmente pelo lado direito, por onde apareciam Matheuzinho e Romero. Pedro Raul, por sua vez, era a referência na frente. Ele cabeceou na trave aos 30 e chegou a marcar após contragolpe aos 34, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. No fim das contas, o Corinthians acabou indo para o vestiário com 69% de posse de bola e praticamente sem correr riscos, mas ainda assim com placar em branco.

A história do confronto se manteve praticamente inalterada nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, com o Corinthians propondo o jogo, mas não conseguindo chegar à meta de Alex Alves. Para completar, o técnico Ricardo Catalá avançou (um pouco) as linhas do São Bernardo, o que dificultava mais ainda a saída de jogo corintiana.

Para tentar reverter a situação, Ramón Díaz colocou Memphis Depay e Rodrigo Garro — que estreou na temporada. Com a dupla, o Corinthians ganhou um pouco mais de lucidez. Dez minutos depois, o time ganhou o retorno do volante Maycon, que ficou dez meses afastado por causa de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Nada disso, porém, parecia suficiente para mudar o placar. Mas quando tudo parecia mostrar que o jogo ficaria mesmo no 0 a 0, Maycon lançou Memphis, que cruzou na medida para Romero marcar quando o relógio já marcava 49 minutos. Aos 53, Romero devolveu a assistência e Memphis liquidou a fatura.

O que vem pela frente

Líder geral e do Grupo A, com 22 pontos, o Corinthians já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na quarta-feira (12), recebe o Santos, de Neymar, pela 9ª rodada do Estadual, em jogo marcado para às 21h45 (de Brasília). O São Bernardo, mesmo com a derrota, lidera o Grupo D, com 16 pontos, e também joga na quarta. A equipe terá confronto fora de casa com o Noroeste, a partir das 18h30.

Corinthians e São Bernardo se enfrentaram na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 SÃO BERNARDO

CAMPEONATO PAULISTA - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: 9 de fevereiro de 2025, 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Romero (49'/2ºT) e Memphis Depay (53'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Ryan (COR); Helder (SBE)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez (Carrillo), Raniele, Ryan (Garro) e Igor Coronado (Maycon); Romero e Pedro Raul (Memphis Depay).

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Matheus Salustiano e Augusto; Léo Jabá (Lucas Tocantins), Lucas Lima, Romisson (Emerson Santos) e Pará; Fabrício Daniel (Lucas Rian) e Guilherme Queiroz (Rodolfo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

🖥️ VAR: Matheus Delgado Candançan

4️⃣ Quarto árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues