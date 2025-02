Rodrigo Garro retorna ao Corinthians após início de ano conturbado

Rodrigo Garro está de volta ao Corinthians. Após dois meses, o jogador volta a ser relacionado por Ramón Díaz para uma partida do Timão. O meia argentino ficou fora do começo da temporada para se recuperar uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Em tratamento durante toda a pré-temporada, Rodrigo Garro inicia uma nova temporada com mudanças no Corinthians. Na madrugada do sábado (8), o jogador foi anunciado como o novo camisa 8 do clube alvinegro. O argentino perdeu o uniforme para Memphis, após cumprimento de uma cláusula em contrato que garantia a camisa para o holandês.

Nas primeiras partidas, Rodrigo Garro foi substituído por Igor Coronado, que colecionou boas atuações e marcou dois gols em seis jogos. Contratado em 2024 junto ao Talleres, da Argentina, Rodrigo Garro caiu nas graças da Fiel em pouco tempo com boas atuações e gols decisivos. Na última temporada, o meia disputou 62 partidas, balançou as redes em 13 oportunidades e deu 14 assistências.

Início de ano conturbado

No começo de 2025, Rodrigo Garro se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal em La Pampa, região em que cresceu na Argentina. O jogador dirigia uma caminhonete quando colidiu com uma moto, o que causou a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

Um teste do bafômetro indicou a presença de 0,54 g de álcool por litro de sangue em Garro no momento do acidente, abaixo do mínimo de 1 g. As investigações também apontaram irregularidades nos exames da vítima, que trafegava sem capacete, sob efeito de álcool e drogas, e com as luzes da moto desligadas. O jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, perdeu a licença de motorista e aguarda o julgamento em liberdade.

Em sue retorno ao Brasil, o Corinthians divulgou que Rodrigo Garro perderia os primeiros jogos do Campeonato Paulista para se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Após oito rodadas, o jogador estará à disposição de Ramón Díaz.

A volta

O retorno de Rodrigo Garro ao Timão será neste domingo (9), contra o São Bernardo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva após o empate com o Palmeiras, na quinta-feira (6), Ramón Díaz confirmou a participação do meia na partida.

— Sabemos que Garro está trabalhando, ele está bem, não quisemos arriscar por ser um gramado diferente, sintético, mais dinâmico. Mas está recuperando, para a próxima partida certamente irá jogar — afirmou o treinador.