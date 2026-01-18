Corinthians e São Paulo buscam arrancada em primeiro clássico de 2026

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro clássico das equipes nesta temporada.

Ambos somam três pontos na competição e buscam uma arrancada. O Timão venceu a Ponte Preta na estreia, mas vem de uma derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, quando atuou com uma equipe alternativa. Comandado por Dorival Júnior, o Corinthians ocupa a nona colocação e, no momento, está fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão.

O São Paulo vive um cenário inverso. Na estreia, perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, no interior paulista. Pressionado na segunda rodada, em meio a uma crise política, que acabou com o afastamento do presidente Julio Casares, venceu o São Bernardo por 1 a 0, no Morumbis. O Tricolor é o 12º colocado.

Os treinadores terão desfalques para o confronto. Dorival Júnior não deve contar com Memphis, que se recupera de um edema ósseo, e Garro, fora após uma cirurgia no punho esquerdo. Crespo não terá Ryan Francisco, André Silva e Luan, que estão no departamento médico.

Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista (Foto: Bruno Ulivieri/O Fotografico/Gazeta Press)

Último jogo

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 20 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Corinthians venceu o rival por 3 a 1, com dois gols de Yuri Alberto e um de Memphis; Tapia descontou para o Tricolor.

