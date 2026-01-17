Reforço pode reestrear pelo Corinthians; veja a provável escalação

O Corinthians terá novidades para o clássico contra o São Paulo, neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Dorival Júnior deve escalar força máxima no Majestoso.

Na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, o Timão foi a campo com uma formação alternativa, preservando vários jogadores. Para o clássico contra o São Paulo, a tendência é o retorno dos titulares. Garro, em recuperação de cirurgia no punho esquerdo, é desfalque confirmado. Já Memphis, com edema ósseo no joelho esquerdo, e Raniele, que apresenta inchaço no tornozelo esquerdo, seguem como dúvidas.

A tendência é que o Corinthians inicie o Majetoso com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André Carrillo, André e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto.

Dorival Júnior deve escalar Timão com força máxima para o clássico contra o São Paulo (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Reestreia?

Anunciado pelo Corinthians na sexta-feira (16), Matheus Pereira, de 27 anos, chega ao clube por empréstimo até o fim de 2026, após defender o Fortaleza na última temporada. Inscrito no BID da CBF, o meia participou de dois treinos e tem chance de ser relacionado por Dorival Júnior.

Revelado pelo Timão, Matheus Pereira disputou três partidas pela equipe profissional do Corinthians. Em 2015, chegou a ser utilizado por Tite na campanha do título do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Próximo jogo

O Timão busca a se reestabelecer no Paulistão. Na estreia, venceu a Ponte Preta por 3 a 0, na Neo Química Arena. Apesar da euforia pelo resultado da primeira rodada, o Corinthians sofreu uma amarga derrota pelo mesmo placar para o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira (15). O clube alvinegro atualmente ocupa a nona colocação.