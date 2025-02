Confira confrontos e datas das quartas de final do Paulistão

Com o término da última rodada da fase de grupos, neste domingo (23), estão definidos os confrontos das quartas de final do Paulistão. Dono da melhor campanha, o Corinthians terá a vantagem de decidir as partidas na Neo Química Arena, caso mantenha a liderança na classificação geral.

Nas quartas de final da competição estadual, os dois melhores clubes de cada chave se enfrentam em jogo único. Na semifinal, também disputada em partida única, os duelos serão definidos conforme a campanha dos classificados. Portanto, a pontuação segue sendo somada e é decisiva para definir os mandantes. A final, por sua vez, será decidida em dois jogos.

As datas e horários dos confrontos serão anunciados oficialmente na próxima segunda-feira (24), em reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Confrontos das quartas de final do Paulistão

Corinthians x Mirassol

Dono da melhor campanha da fase de grupos do Paulistão com 27 pontos, o Corinthians enfrenta o Mirassol, na Neo Química Arena, em partida única, válida pelas quartas de final.

São Bernardo x Palmeiras

Foi no sufoco! Com gol de Allan nos minutos finais, o Palmeiras derrotou o Mirassol e avançou na segunda colocação do grupo D. Agora, irá visitar o São Bernardo na próxima fase.

São Paulo x Novorizontino

Com a necessidade de vencer o São Bernardo para decidir no Morumbis, o São Paulo venceu por 3 a 1 e agora enfrentará o Novorizontino na próxima fase.

Santos x Red Bull Bragantino

Neymar decide! Com gol olímpico do camisa 10, o Santos venceu por 3 a 0, rebaixou a Inter de Limeira e avançou de fase no Paulistão. Nas quartas de final, a equipe liderada por Pedro Caixinha encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro.

Data dos duelos