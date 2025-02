Corinthians empata com o Guarani em noite artilheira de Romero

O Corinthians empatou com o Guarani por 2 a 2 neste domingo (23), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista. Rafael Bilu e João Marcelo marcaram para o Guarani, enquanto Romero fez os dois gols do Timão.

O resultado confirmou a melhor campanha na classificação geral do Paulistão para o Corinthians. O São Bernardo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na rodada, com isso, o Timão garantiu o mando de campo até a semifinal. O clube alvinegro encara o Mirassol nas quartas de final, ainda sem data definida.

Como foi o jogo?

Classificado, o Corinthians teve as melhores chances do primeiro tempo. O clube alvinegro assustou o adversário com jogadas criadas em sua maioria por Igor Coronado, Talles Magno e Romero. O ritmo do Timão surtiu efeito ainda na etapa inicial.

Aos 17 minutos, Matheus Bidu fez bom cruzamento para Romero. O atacante dominou na grande área e bateu rasteiro sem chances para defesa do goleiro do Guarani. Foi o 40º gol do paraguaio na Neo Química Arena, aumentando sua artilharia no estádio.

A partida ficou morna após o gol. O time campineiro não oferecia grandes riscos ao Timão, entretanto, conseguiu o empate no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, João Victor cruzou, a zaga do Corinthians bobeou e a bola sobrou para Rafael Bilu marcar um golaço para o Guarani.

Empolgado com o gol, o Guarani voltou melhor para a segunda etapa. Aos 11 minutos, Emerson Barbosa cruzou e João Marcelo desviou na primeira trave para desempatar a partida. Em desvantagem, Ramón Díaz promoveu cinco mudanças de uma vez no Corinthians com as entradas de Alex Santana, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto.

As mudanças fizeram efeito e o Timão melhorou no jogo. Aos 20 minutos, Garro cobrou escanteio, Romero dominou na segunda trave e finalizou para empatar o confronto. O clube alvinegro cresceu na partida e teve chances de virar com Rodrigo Garro e Yuri Alberto, mas não conseguiu desempatar o confronto.

Nos acréscimos, Romero serviu Yuri Alberto para a melhor oportunidade da partida. Frente a frente com o goleiro, o centroavante desperdiçou duas chances claras. A partida terminou com o placar empatado.

O Corinthians saiu no empate com o Guarani (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

O que vem por aí?

O Corinthians encara o Mirassol nas quartas de final do Paulistão, na Neo Química Arena. A partida será no próximo final de semana, mas a data e horário será definida na segunda-feira (24). Antes disso, o Timão encara o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2, na Neo Química Arena, em duelo marcado para a quarta-feira (26). O Bugre foi eliminado e aguarda a estreia da Série C do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 2 GUARANI

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Romero (17'/1ºT) (1-0); Rafael Bilu (42'/2ºT) (1-1); João Marcelo (11'/2ºT) (1-2); Romero (20'/2ºT) (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Anderson Leite (GUA); Lucas Rafael (GUA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles (Alex Santana), Maycon (Breno Bidon) e Igor Coronado (Garro); Talles Magno (Memphis), Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto)

GUARANI (Técnico: Maurício Souza)

G.Mesquita; Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello (Raí Nascimento) e Anderson Leite (Vinícius Yuji); Rafael Bilu (Matheus Régis), João Victor e João Marcelo

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor

🚩 Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu Alves de Souza

🖥️VAR: Gustavo Holanda Souza