Santos inaugura novo vestiário reformado por pai de Neymar e parceiros

O Santos inaugurou neste domingo (02) o novo vestiário da Vila Belmiro na vitória por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O novo espaço foi reformado em pouco mais de uma semana, no intervalo entre o duelo da Inter de Limeira e o jogo contra o Massa Bruta.

As obras foram lideradas pelo pai de Neymar em parceria com a arquiteta Leonice Alves, contando com investimento de 19 fornecedores de dievrsos setores como equipamento de ar condicionado, grama sintética, espelhos e vidros, revestimento, louças e metais, marcenaria, luminária e fita, banheiras de imersão, granito, eletrodomásticos, sistema de automação, painel de LED, além de portas blindadas.

Marcelo Teixeira destacou a empreitada como um dos primeiros passos no projeto de reformulação nas estruturas do Alvinegro Praiano.

-É apenas o início de um projeto de reconstrução muito importante para os Santos, em um momento em que temos a possibilidade de potencializar, através da marca do Neymar, o prestígio do nome associado ao Santos, dividindo isso com grandes parceiros e com os funcionários do clube, que foram importantes para que essa obra saísse em tempo recorde-, declarou o presidente.

Marcelo Teixera e Nermar da Silva Santos visitam o novo vestiário da Vila Belmiro. (Foto: Fotos: Bruno Vaz e Raul Baretta/Santos FC)

O empresário Neymar da Silva Santos ressaltou a ajuda dos colaboradores na reforma do espaço.

-Tentamos ajudar da melhor maneira possível. Graças a Deus encontramos bastantes parceiros para nos ajudar nesta empreitada. Os colaboradores deram de tudo para sair essa reconstrução do Santos. Estou muito feliz com isso. Já queremos mais, precisamos de bastante ainda e é só o começo. Isso começa com uma visão diferente que o clube está adotando. Não só para que o jogador se sinta em casa, mas que ele traga para dentro do vestiário a sua família, as pessoas que mais ama, para chegar dentro do campo e poder fazer o melhor, isso faz parte do jogador” - concluiu o pai do capitão do time do Santos.

Os jogadores do Santos ganharam dois dias de folga no feriado de Carnaval e voltam ao CT Rei Pelé somente na próxima quarta-feira (05), dando início às atividades de preparação para a semifinal do estadual.