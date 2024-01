No primeiro clássico do ano, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, em partida válida pela 4ª rodada do Paulistão. Raphael Veiga e Flaco López anotaram os gols palmeirenses no segundo tempo, e Otero descontou para o Peixe, que segue sem vencer o Verdão no Allianz Parque desde 2017.