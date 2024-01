Em uma nova realidade, o Santos encara seu primeiro clássico na temporada neste domingo (28), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Paulistão. O presidente Marcelo Teixeira quer melhorar a imagem do Peixe contra os rivais paulistas e aposta no bom retrospecto do técnico Fábio Carille para derrotar a equipe de Abel Ferreira.