Alambrado Convida: segunda edição do evento acontece neste sábado

A segunda edição do Alambrado Convida acontece neste sábado e irá reunir os maiores colecionadores de camisas e amantes de futebol no Brasil. Com o lema 'o futebol é o que nos une', o evento será realizado na Sportheca, em São Paulo, de 10h às 19h. Parceiro oficial de mídia, o Lance! estará presente para mostrar tudo o que acontecer por lá.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das tradicionais camisas à mostra e da comunidade do futebol reunida para trocas e debates, o Alambrado Convida terá diversas atrações, como grafite ao vivo, DJ, comida de estádio, tatuagem, barbeiro para deixar na reguá e, claro, um campeonato de Fifa para os feras no video-game.

Fundador do Alambrado Convida, Cássio Brandão comentou a importância do evento e também sobre sua motivação da realização de mais uma edição. Além de idealizador, ele é reconhecido como maior colecionador de camisas de futebol no mundo pelo Guinness World of Records.

continua após a publicidade

- Preservar a história do futebol é nossa missão. Acreditamos que com o Alambrado Convida podemos

amplificar isso, fortalecer a comunidade de colecionadores e dar acesso a muitos apaixonados, como

nós. Além, claro, de criar uma data no calendário cultural e esportivo da cidade.

A última edição foi considerada um sucesso. Durante 9h de evento, houve a participação de 380 pessoas, além de mais de 30 parceiros e 10 mil camisas expostas. Manuela Queiroz, produtora do Alambrado Convida, revelou as expectativas para o evento deste sábado e também sobre o que esperar.

continua após a publicidade

- O evento cresceu, porque o número de expositores dobrou. Vamos ter um espaço maior para receber

toda a comunidade, além de proporcionar mais entretenimento também. Haverá campeonato de Fifa

e muitas peças raras à mostra, como o uniforme da seleção que o Hamilton usou no GP do Brasil de

Fórmula 1 no ano passado. Algo que não é exposto normalmente.

Ficha: Alambrado Convida