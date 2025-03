Por onde anda Michael Ballack, ex-jogador da Alemanha?

Michael Ballack foi um dos jogadores mais completos de sua geração no futebol. Habilidoso, forte, com grande visão de jogo e excelente finalização, ele marcou época na seleção alemã e nos clubes por onde passou. Em sua carreira, conquistou títulos importantes e viveu momentos marcantes, como sua passagem pelo Bayer Leverkusen, onde foi vice-campeão da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões na mesma temporada, e sua fase vitoriosa no Bayern de Munique e no Chelsea. Por onde anda Michael Ballack, o Lance! te conta!

O meio-campista era um líder dentro de campo, sendo capitão da seleção alemã por vários anos e um dos principais responsáveis por levar a Alemanha à final da Copa do Mundo de 2002 e à semifinal do Mundial de 2006. Após sua aposentadoria, Ballack seguiu uma trajetória ligada ao futebol, mas também explorou outras áreas.

Biografia de Michael Ballack

Nascido em 26 de setembro de 1976, em Görlitz, na antiga Alemanha Oriental, Michael Ballack iniciou sua carreira no futebol ainda jovem. Começou no Chemnitzer FC, onde se destacou e logo chamou a atenção do Kaiserslautern. Em sua primeira temporada no clube, fez parte do histórico time que conquistou a Bundesliga logo após o acesso à primeira divisão, um feito inédito na história do futebol alemão.

A transferência para o Bayer Leverkusen em 1999 marcou sua ascensão no futebol europeu. No clube, ele demonstrou seu talento e capacidade de decisão, sendo uma das peças-chave da equipe. Em 2002, Ballack viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira: ajudou o Leverkusen a chegar à final da Liga dos Campeões, mas terminou a temporada sem títulos, ficando com três vice-campeonatos.

A fase de decepções acabou quando ele se transferiu para o Bayern de Munique. Pelo gigante alemão, conquistou três Bundesliga e três Copas da Alemanha, consolidando-se como um dos melhores meias do mundo. Em 2006, aceitou o desafio de atuar na Premier League e se transferiu para o Chelsea, onde venceu a Premier League, a FA Cup e chegou à final da Liga dos Campeões de 2008.

Carreira na seleção alemã

Pela seleção da Alemanha, Ballack teve uma carreira brilhante. Ele disputou três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010) e duas Eurocopas (2004 e 2008), sendo fundamental nas campanhas alemãs. Na Copa de 2002, marcou gols decisivos nas quartas e na semifinal, mas ficou de fora da decisão contra o Brasil por suspensão.

Quatro anos depois, foi um dos principais jogadores do time que terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. No torneio, Ballack mostrou sua liderança e habilidade, sendo um dos destaques do meio de campo alemão. Em 2008, na Eurocopa, levou sua seleção até a final, mas novamente terminou como vice, desta vez para a Espanha.

Por onde anda Michael Ballack?

Desde sua aposentadoria em 2012, Ballack tem se mantido ligado ao futebol, mas sem atuar diretamente como treinador ou dirigente. Ele trabalhou como comentarista esportivo em emissoras como ESPN e Sky Sports, especialmente em grandes torneios como a Copa do Mundo e a Champions League.

Fora do futebol, Ballack também se dedicou a empreendimentos pessoais e participações em eventos. Ele se tornou um entusiasta de automobilismo e, por um tempo, esteve envolvido em negociações para entrar no mundo da Fórmula E.

Em 2021, Ballack enfrentou um momento trágico em sua vida pessoal com a perda de seu filho, Emilio, em um acidente de quadriciclo. Desde então, ele tem mantido um perfil mais discreto, aparecendo publicamente apenas em situações pontuais.

Atualmente, Ballack vive entre a Alemanha e Londres, onde acompanha de perto o futebol europeu. Ele segue sendo um nome respeitado e lembrado como um dos maiores jogadores alemães de sua época.

Clubes que Ballack jogou

Michael Ballack construiu uma carreira de sucesso por onde passou, deixando sua marca nos seguintes clubes: