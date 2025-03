O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid é um dos mais intensos do futebol mundial, e quando as duas equipes se encontram na UEFA Champions League, o duelo ganha ainda mais peso. Ao longo da história, os dois clubes já se enfrentaram diversas vezes na competição, com partidas memoráveis que decidiram títulos, eliminaram favoritos e marcaram época. O Lance! te relembra todos os confrontos entre Real Madrid x Atlético de Madrid na UEFA Champions League.

A vantagem histórica é dos Merengues, que levaram a melhor na maioria dos confrontos, incluindo duas finais inesquecíveis. O Atlético, por outro lado, ainda busca uma revanche definitiva para conquistar sua primeira taça europeia contra o maior vencedor da competição.

Na última semana, o Real Madrid venceu o Atlético por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. Agora, os Colchoneros precisam reverter a desvantagem no jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, dia 12, no Cívitas Metropolitano.

Enquanto aguardamos o novo capítulo dessa intensa rivalidade, vamos relembrar todos os confrontos entre os times madrilenos na história da Champions League.

Todos os jogos entre Real Madrid x Atlético de Madrid na Champions League

2016/17 - Semifinais

Nessa temporada, o Atlético buscava revanche após perder a final de 2016, mas acabou novamente superado pelo Real Madrid.

Ida: Real Madrid 3x0 Atlético – Cristiano Ronaldo brilhou e marcou um hat-trick no Santiago Bernabéu, colocando os Merengues com um pé na final. Volta: Atlético 2x1 Real Madrid – No Cívitas Metropolitano, os Colchoneros começaram arrasadores, abrindo 2 a 0, mas Isco marcou um gol crucial que garantiu a classificação merengue. Placar agregado: 4-2 para o Real Madrid, que avançou à final e conquistou o título contra a Juventus.

2015/16 - Final - Real Madrid x Atlético de Madrid

Uma das finais mais emocionantes da história da Champions League. O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, buscava sua primeira taça, enquanto o Real Madrid queria ampliar sua supremacia.

Tempo normal: Real Madrid 1x1 Atlético – Sergio Ramos abriu o placar, mas Carrasco empatou no segundo tempo.

Real Madrid 1x1 Atlético – Sergio Ramos abriu o placar, mas Carrasco empatou no segundo tempo. Pênaltis: Vitória do Real Madrid por 5-3 – Juanfran perdeu sua cobrança, e Cristiano Ronaldo converteu o pênalti decisivo.

Vitória do Real Madrid por 5-3 – Juanfran perdeu sua cobrança, e Cristiano Ronaldo converteu o pênalti decisivo. Real Madrid campeão da Champions League pela 11ª vez.

2014/15 - Quartas de final

Após perder a final em 2014, o Atlético teve a chance de se vingar nas quartas de final da edição seguinte, mas novamente foi eliminado.

Ida: Atlético 0x0 Real Madrid – Jogo truncado no Vicente Calderón. Volta: Real Madrid 1x0 Atlético – Gol de Chicharito Hernández nos minutos finais garantiu a classificação. Placar agregado: 1-0 para o Real Madrid, que avançou às semifinais.

2013/14 - Final - Real Madrid x Atlético de Madrid

A decisão mais dramática da história do clássico. O Atlético vencia até os acréscimos, mas o Real Madrid buscou um empate heroico e atropelou na prorrogação.

Atlético 1x0 Real Madrid (até os 48' do 2º tempo) – Gol de Godín. Sergio Ramos empata nos acréscimos (1x1). Prorrogação: Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo marcaram, fechando o placar em 4x1.

Real Madrid campeão da Champions League pela 10ª vez (La Décima).

1958/59 - Semifinais

O primeiro confronto entre os clubes na Champions aconteceu na longínqua temporada de 1958/59, e já foi recheado de emoção.

Ida: Real Madrid 2x1 Atlético – Di Stéfano e Puskás marcaram para os Merengues. Volta: Atlético 1x0 Real Madrid – Resultado igualou o confronto. Jogo de desempate: Real Madrid 2x1 Atlético – Os Merengues venceram e avançaram para a final, conquistando mais um título. Placar agregado: 2-2, mas o Real Madrid avançou após vencer o jogo de desempate.

O que esperar do jogo de volta das oitavas de final 2023/24?

Com o Real Madrid vencendo por 2 a 1 no jogo de ida, o Atlético de Madrid precisará de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final. Se vencer por um gol, leva a decisão para a prorrogação.

O time de Diego Simeone aposta no fator casa e na força de sua torcida no Cívitas Metropolitano para buscar a virada. Já os Merengues, comandados por Carlo Ancelotti, sabem que um empate já é suficiente para garantir a vaga.

Fique ligado para acompanhar mais um capítulo desse grande clássico europeu!