Nova Iguaçu e Boavista empatam pelo Campeonato Carioca

Em jogo com poucas inspirações, Nova Iguaçu e Boavista empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira (27), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. No Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, que recebeu 999 torcedores, o time da casa, treinador por Carlos Vitor, esteve mais perto de sair com a vitória.

Com o empate pelo Carioca, a Laranja Mecânica da Baixada chegou a oito pontos e pulou para a quarta posição, ultrapassando o Flamengo. Já o Verdão de Saquarema, com seis, é o décimo.

Em casa, o Nova Iguaçu começou bem a partida, pressionando a equipe de saquarema. Aliás, foram inumeras chances de abrir o placar logo nos primeiros minutos. Mas, a partir do início da segunda metade da etapa inicial, a Laranja Mecanica da Baixada diminuiu a intensidade, e o confronto ficou mais equilibrado. Do lado do Boavista, destaque para o goleiro Diego Loureiro, que impediu que a equipe fosse para o intervalo em desvantagem no marcador.

O cenário do início do segundo tempo foi muito parecido com o dos primeiros 20 minutos de partida, com o time da casa em busca do gol, contra um visitante se protegendo no campo defensivo. Entretanto, faltou criatividade e um pouco mais de capricho para o Nova Iguaçu ficar com a vitória.