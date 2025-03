A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou na noite desta quinta-feira (27) a seleção do Campeonato Carioca. Em evento na Zona Sul do Rio de Janeiro, sete jogadores do Flamengo foram escolhidos. O Rubro-Negro conquistou o título após vencer o Fluminense por 2 a 1 no placar agregado.

Os destaques rubro-negros selecionados para a seleção do Campeonato Carioca foram o goleiro Rossi; o lateral Wesley; Léo Pereira e Léo Ortíz entre os zagueiros; Gerson e Pulgar no meio de campo; e Bruno Henrique no ataque. Além disso, Filipe Luís foi eleito o melhor técnico da competição. Gerson também foi eleito o Craque da Competição, faturando dois prêmios no evento.

Veja como ficou a seleção do Campeonato Carioca:

Goleiro: Rossi

Laterais: Wesley e Gabriel Fuentes

Zagueiros: Léo Pereira e Léo Ortíz

Meias: Pulgar, Gerson e Jhon Arias

Atacantes: Bruno Henrique, Cano e Vegetti



Melhor treinador: Filipe Luís

Craque: Gerson

Seleção do Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outras premiações no evento

Jogador revelação: Riquelme Felipe (Fluminense)

Prêmio Carlos Castilho de Melhor Defesa do Campeonato: Zé Carlos (Sampaio Corrêa)

Ataque mais positivo: Flamengo

Equipe mais disciplinada: Vasco da Gama

Prêmio Léo Batista de gol mais bonito: Elicley (Portuguesa)

Artilheiros: Cano, Max e Vegetti

O próximo duelo do Flamengo será em jogo válido pela estreia do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro enfrentará o Internacional, no Maracanã. A partida acontecerá no próximo domingo e a bola está marcada para rolar a partir das 21h (de Brasília).