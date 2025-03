PC Oliveira aponta erro de arbitragem em Flamengo x Fluminense

Um lance polêmico marcou a partida entre Flamengo x Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, neste domingo (16). O Rubro-Negro foi campeão depois de empatar o jogo por 0 a 0 com o Fluminense, e vencer o confronto de ida por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar do título, os Rubro-Negros ficaram na bronca com a arbitragem depois do gol de Gonzalo Plata ser anulado com interferência do VAR. Em campo, Bruno Arleu de Araújo deu gol, mas mudou a decisão depois de ir ao monitor e enxergar falta de Juninho, do Flamengo, em Ignácio, do Fluminense, no início da jogada.

No programa Troca de Passes, do Sportv, o especialista PC de oliveira contestou a decisão da arbitragem de anular o gol. Segundo ele, não era um lance para o VAR interferir na decisão de campo. Confira os comentários do profissional abaixo.

continua após a publicidade

— Os dois estão se embolando, quem tem uma primeira ação é o defensor do Fluminense com o braço, o Ignácio, no momento em que o Juninho está fazendo um papel como se fosse de um pivô, de proteção. No momento que ele está caindo, ele tem um contato com a perna do Ignácio, mas a falta por segurar, por agarrar o adversário, de acordo com a regra, tem que causar um impacto claro no adversário, impedir o movimento do adversário — defendeu.

— E pra mim, a ação do Juninho foi uma ação de queda. Ele tem um contato com o braço na perna do Ignácio, mas ele não agarra, ele não segura a perna dele. Para mim, não houve falta. Teve uma ação com o braço por cima do Ignácio, mas no momento em que o Juninho está caindo seria falta se ele agarrasse a perna impedindo a movimentação — completou.

continua após a publicidade

Confira o lance que gerou polêmica em Flamengo x Fluminense

Como foi a partida entre Flamengo e Fluminense?

Com um início de jogo muito quente e brigado, Flamengo e Fluminense fizeram um duelo equilibrado, mas com mais chances para o Rubro-Negro. O Tricolor teve a primeira boa chance com Renê aproveitando uma sobra de escanteio e batendo de fora da área para defesa tranquila de Rossi. Na sequência, a equipe de Filipe Luís respondeu com Plata roubando uma bola de Fábio na pequena área, mas perdendo tempo e dando chance do goleiro se recuperar e fazer uma grande defesa.

O equatoriano teve outra boa chance a partir de um cruzamento rasteiro de Wesley, mas finalizou novamente para intervenção do arqueiro adversário. Aos 32 minutos, Luiz Araújo foi lançado em profundidade livre de marcação, mas bateu ao lado do gol e desperdiçou outra grande oportunidade.

Flamengo comemora Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️Atitude de Filipe Luís pelo Flamengo enlouquece torcedores na web

No início do segundo tempo, Mano Menezes promoveu mudanças e abriu o Fluminense em busca da vitória. Com muitas dificuldades, o Tricolor chegou duas vezes com Cano recebendo cruzamento de Renê e cabeceando ao lado do gol e Arias encontrando espaço da entrada da área e finalizando por cima da meta. O Fluminense seguiu tantando após as mudanças, mas não levou perigo nas subidas ao ataque e o mesmo valeu para o Flamengo, que chegou principalmente em chutes de longe.

Aos 44 minutos, o Rubro-Negro quase matou o jogo duas vezes, mas ambas foram anuladas pela arbitragem: primeiro com Plata, mas Bruno Arleu foi chamado ao VAR para revisar o lance e anulou o gol por falta de Juninho em Ignacio, depois com Michael, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada.