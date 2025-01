O Maricá venceu o Boavista por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (15), no Estádio Municipal João Saldanha, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Carioca. Sandro Silva foi o autor do único gol da partida, válida pela 2ª rodada da competição.

Com a vitória, o Maricá assumiu a liderança provisória do Campeonato Carioca com 6 pontos. A equipe comandada por Reinaldo pode ser ultrapassada pelo Madureira, que ainda joga na rodada contra o Flamengo, nesta quinta-feira (16). Já o Boavista, estacionou na quarta colocação, com 3 pontos.

Como foi o jogo entre Maricá e Boavista?

No primeiro tempo, o Maricá abriu o placar logo aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Sandro Silva cabeceou no ângulo do goleiro André Luiz.

O Maricá controlou a partida com a vantagem no placar e praticamente não correu riscos de sofrer o empate. Porém, nos acréscimos, Sandro Silva poderia ser o vilão do jogo por cometer um pênalti para o Boavista.

Zé Vítor cobrou, e Gerson Dida defendeu. Após o pênalti perdido do Boavista, o árbitro encerrou a partida.

