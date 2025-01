Volta Redonda recebe o Fluminense, nesta quarta-feira (15), em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O confronto será transmitido exclusivamente pelo Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Na primeira partida do Campeonato Carioca, o Fluminense conseguiu manter o empate, enquanto o Volta Redonda saiu derrotado do duelo. O Tricolor enfrentou, na estreia, o Sampaio Corrêa em um confronto sem gols e, agora, ocupa a sétima posição da tabela. Na zona de rebaixamento, o Voltaço ainda não acumulou pontos devido à derrota por 2 a 0 contra o Madureira.

Na fase inicial do Cariocão, as equipes se enfrentam em turno único, somando 11 rodadas. Os quatro mais bem colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final ocorrerá nos dias 16 e 26 de março.

Confira as informações do jogo entre Volta Redonda e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X FLUMINENSE

2ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano

🚩Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Correa)

Drosny, Silva, Bahia, Souza, Sanchez, Pierre, Robinho, Naninho, Kelvin, Santos e Marquinhos.



FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Victor Eudes, Felipe Andrade, Davi Schuindt, Manoel, Rafael Monteiro, Wallace Davi, Thiago Henrique, Isaque, Riquelme Felipe, Paulo Baya e João Neto.

