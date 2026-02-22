Flamengo desencanta no 2º tempo, bate Madureira e fica perto da final do Carioca
Vitória por 3 a 0 encaminha classificação da equipe de Filipe Luís
Vaias no primeiro tempo, festa no segundo. Com dois tempos bastante distintos, o Flamengo bateu o Madureira por 3 a 0 neste domingo (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. De La Cruz, Arrascaeta (de pênalti) e Luiz Araújo marcaram os gols. Com o resultado, o time rubro-negro pode até mesmo perder por dois gols de diferença no jogo da volta que ainda assim estará na final.
Como foi Flamengo x Madureira
O torcedor do Flamengo que foi ao Maracanã para a semifinal com o Madureira no inglório horário das 20h30 de domingo recepcionou o time demonstrando insatisfação com o desempenho neste início de temporada. "Vergonha, vergonha, time sem vergonha" foi o grito entoado por uma organizada antes mesmo de a bola rolar. E o que a equipe demonstraria nos pouco mais de 45 minutos que se seguiriam no primeiro tempo só fizeram essa insatisfação aumentar.
Porque, se por um lado o Flamengo não tenha sofrido nenhum tipo de pressão do Madureira — o goleiro Andrew foi quase um espectador dentro de campo —, por outro também não conseguiu transformar sua presença ofensiva em chances claras de gol. Elas foram raras, fruto quase exclusivo de investidas de Carrascal e Cebolinha pelo lado esquerdo. E, ainda que o time tenha finalizado sete vezes em direção à meta de Neguete, no primeiro tempo o Flamengo foi um latifúndio improdutivo de criatividade. Na saída para o vestiário, vaias e novo coro de "time sem vergonha" ecoaram pelas arquibancadas.
Filipe Luís resolveu mexer no time no intervalo. O Flamengo voltou com Samuel Lino e Arrascaeta para o segundo tempo, e as mudanças surtiram efeito. O time rubro-negro recomeçou a partida mais incisivo, e abriu o marcador logo aos 8 minutos, em chute de De La Cruz da entrada da área.
O gol devolveu a alegria à arquibancada, e o Flamengo enfim respondeu em campo. Arrascaeta ampliou de pênalti aos 17 e Luiz Araújo fez mais um aos 40.
O que vem pela frente
Com o resultado, o Flamengo pode até mesmo perder por dois gols para o Madureira no jogo da volta, marcado para segunda-feira (2 de março) também no Maracanã, que ainda assim estará na final do Estadual. Antes, porém, o time encara o Lanús na próxima quinta-feira (26) pelo jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3 x 0 MADUREIRA
Semifinal do Campeonato Carioca - Jogo de ida
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)
🥅 Gols: De La Cruz (8'/2ºT), Arrascaeta (17'/2ºT) e Luiz Araújo (40'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Coutinho, Jacó, Marcão (MAD); Plata, Evertton Araujo (FLA)
🏟️ Público: 20.787 pagantes (22.730 total)
💰 Renda: R$ 1.096.390,50
ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araujo, De La Cruz (Lucas Paquetá) e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.
MADUREIRA (Técnico: Toninho Andrade)
Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião (Júlio Cesar); Rodrigo Lindoso, Fubá, Juninho (Adriano) e Everton (Isaías); Jacó (Balotelli) e Maranhão (Filipe Claudino).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Farinha e Thayse Marques Fonseca
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva
