Filipe Luís esclarece declaração sobre racismo contra Vini Jr: 'Estou com ele'

O técnico Filipe Luís pediu a palavra antes que qualquer pergunta fosse feita na entrevista coletiva que se seguiu à vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Madureira, neste domingo (22), no Maracanã. O treinador disse que queria esclarecer suas declarações dadas após a derrota para o Lanús, na quinta-feira passada, quando foi perguntado sobre o ato de racismo sofrido por Vinícius Jr dois dias antes.

continua após a publicidade

➡️Flamengo desencanta no 2º tempo, bate Madureira e fica perto da final do Carioca

— Eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou o ato racista, nem desrespeitar a vítima nesse caso, muito pelo contrário. Eu estou com o Vinícius, eu, o Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho e uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele — disse Filipe Luís.

— Sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo, eu condeno o ato racista. Racismo é crime. E como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo: se ele fez, se o menino fez isso (Gianluca Prestianni, do Benfica)... Não cabe a mim julgar ele, mas se ele fez, que ele pague, que pague com força.

continua após a publicidade

O treinador acrescentou que havia sido perguntado sobre como Flamengo vinha sendo tratado nas viagens à Argentina, e que foi naquele contexto que se referiu a "caso isolado".

— Eu usei sobre um caso específico na pergunta do companheiro de vocês (repórteres). A pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina. E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Existem mais casos? Existem mais, muito mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil. Existem muitos casos de racismo no Brasil, no meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba