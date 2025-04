Titulares recebem terceiro amarelo e aumentam lista de desfalques do São Paulo

Enzo Díaz e Marco Antônio receberam cartões amarelos no empate por 1 a 1 entre São Paulo e Ceará, neste sábado (26), e serão desfalques do Tricolor na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza.

Zubeldía sofre para escalar a equipe com tantos desfalques. Nesta rodada, Alves esteve fora para cumprir suspensão. Além do defensor, o treinador também não pôde contar com Calleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia e Arboleda, que se recuperam de lesão.

O Tricolor atuou com uma equipe alternativa no duelo contra o Ceará. A equipe sofreu um gol cedo, marcado por Pedro Henrique, mas conseguiu se recuperar na partida. Ryan Francisco, que fez seu primeiro jogo como titular do São Paulo, balançou as redes para garantir o empate.

Apesar da lista de desfalques, o Tricolor ainda não perdeu no Brasileirão. Ao todo foram seis jogos, com cinco empates e uma vitória. Apenas São Paulo, Flamengo e Palmeiras ainda não perderam na atual edição da competição nacional. A equipe comandada por Zubeldía ocupa a sétima posição na tabela de classificação.

Próximo jogo

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá mais um desafio contra uma equipe cearense. Na sexta-feira (2), o Tricolor enfrentará o Fortaleza, em um duelo importante que acontecerá às 21h30 (horário de Brasília) no MorumBis. O jogo promete ser uma disputa acirrada, já que ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela.

Antes desse confronto, o São Paulo terá outro compromisso pela Copa do Brasil. Na terça-feira (29), o time receberá o Náutico no MorumBis, para o jogo de ida da terceira fase da competição nacional.