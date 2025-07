Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário, escalações

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (13), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo na TV Record (TV aberta), no pela CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians entra pressionado após quatro jogos sem vencer e com problemas extracampo, como a recente saída do presidente Augusto Melo. Apesar disso, a equipe comandada por Dorival Júnior tenta aproveitar a pausa no calendário para reorganizar a temporada. O Timão soma 16 pontos e ocupa a 10ª colocação, mirando se aproximar do G-6.

Já o RB Bragantino faz boa campanha e aparece na 3ª posição com 23 pontos. Mesmo após derrota para o Bahia antes da paralisação para o Mundial de Clubes, o time de Fernando Seabra segue firme na disputa pelas primeiras posições. A distância para o líder Flamengo é de apenas um ponto.

Tudo sobre o jogo entre Corinthians e RB Bragantino pelo Brasileirão 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

Corinthians x RB Bragantino

13ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: TV Record (aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Ángel Romero.

RB Bragantino (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.