Fortaleza x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O clássico nordestino terá transmissão ao vivo e exclusiva no Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza chega pressionado para o Clássico-Rei. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos em 12 jogos, e vem de eliminação na Copa do Nordeste. A pausa para o Mundial de Clubes serviu para tentar ajustar a equipe, que não vence há cinco partidas.

Já o Ceará vive momento um pouco mais estável. O Vozão é o 12º colocado, com 15 pontos, e se classificou na Copa do Nordeste ao eliminar o Sport nos pênaltis. O técnico Léo Condé tenta manter o bom retrospecto no ano contra o rival, com duas vitórias e um empate em 2025.

Fortaleza x Ceará

13ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view e Globoplay com pacote Premiere)

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Pochettino; Deyverson, Breno Lopes e Lucero.

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.