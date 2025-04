Torcedores do Palmeiras detonam Donelli, goleiro do Corinthians: ‘Frangueiro’

Titular do Corinthians na ausência de Hugo Souza, Matheus Donelli foi escolhido pela comissão técnica liderada por Ramón Díaz para iniciar o clássico contra o Palmeiras, que dominou as ações durante a primeira etapa.

+ Jogador do Corinthians é alvo de gritos homofóbicos em clássico contra o Palmeiras

Logo aos 13 minutos, Piquerez aproveitou vacilo da defesa do rival na entrada da área e bateu colocado para abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Emiliano Martínez chutar de longe para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Após não conseguir evitar ambos os tentos na Arena Barueri, Matheus Donelli foi criticado por torcedores do Palmeiras no retorno do intervalo, que gritaram "frangueiro" em direção ao goleiro durante aquecimento.

Matheus Donelli assumiu a vaga do lesionado Hugo Souza na partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Corinthians recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, às (16h). Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CORINTHIANS

3ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️VAR: Wagner Reway (ES)