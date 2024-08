São Paulo vence o Flamengo, que deixa a liderança do Brasileirão

São Paulo fez o Flamengo sair da liderança do Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 23:37 • São Paulo (SP) • Atualizada em 04/08/2024 - 00:48

O São Paulo venceu o Flamengo, por 1 a 0, na noite deste sábado (3), em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O único gol da partida, no Morumbis, foi marcado por Calleri.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Com o resultado, o Flamengo perdeu a liderança para o Botafogo. O Rubro-Negro estacionou nos 40 pontos. Já o São Paulo foi a 35 e tem um ponto a menos que o Fortaleza, primeiro time no G4 do Brasileirão.

O Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira (7), quando vai enfrentar o Palmeiras pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h, no Allianz Parque. O São Paulo, por sua vez, encara o Goiás às 20h de quinta-feira (8), no Estádio da Serrinha.

Calleri garantiu a vitória do São Paulo sobre o Flamengo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 FLAMENGO

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: MorumBIS, São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Jorge Bernardi (RS) e Lucio Flor (RS);

🖥️ VAR: Giblerto Castro (PE).

⚽ Gols: Calleri (16' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Wellington Rato (SAO); David Luiz, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique (FLA);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 58.065;

💰 Renda: R$ 4.007.778,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco, e Welington; Bobadilla (Liziero), Luiz Gustavo e Lucas Moura; Wellington Rato (Michel Araújo), Ferreira (Nestor) e Calleri.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña (Victor Hugo); Léo Ortiz, Allan (Ayrton Lucas), Gabigol e Matheus Gonçalves (Lorran); Carlinhos (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Gerson).