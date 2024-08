Internautas detonam jogador do Flamengo após primeiro tempo contra o São Paulo: ‘Tem que sumir do time’

Tite, treinador do Flamengo. (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 22:22 • São Paulo (SP)

Torcedores do Flamengo perderam a paciência com um dos atletas do time durante o primeiro tempo da partida contra o São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão. Julgado como frágil entre os defensores do time, o lateral Wesley foi alvo de críticas ao duelar com Ferreirinha, atacante de canto do São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Confira reações da torcida!

Internautas não perdoam jogador do Flamengo

No MorumBis, Rubro-Negro e Tricolor Paulista duelam na parte de cima da tabela do Brasileirão. Enquanto o Rubro-Negro busca a primeira colocação, o Tricolor Paulista busca alcançar o G4.

Jogadores de Flamengo e São Paulo duelam pelo Brasileirão. Foto: Marco Miatelo/AGIF