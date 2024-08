Mauro Cezar detona decisão do Flamengo contra o São Paulo: ‘É patético’

Flamengo joga contra o São Paulo com time recheado de reservas (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 21:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo entrou em campo para o jogo contra o São Paulo com uma equipe recheada de reservas neste sábado (3). De olho no jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Rubro-Negro poupou os titulares, em decisão criticada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Dois titulares apenas, Rossi e Léo Pereira. Independentemente do resultado, é patético priorizar de tal forma a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, do qual o Flamengo era líder no começo da rodada - escreveu Mauro Cezar nas redes sociais.

Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que venceu duelo contra o Atlético-GO. Para seguir na ponta, o Flamengo precisa vencer o São Paulo no Morumbi. Na Copa do Brasil, a equipe de Tite venceu o primeiro jogo no Maracanã, por 2 a 0.