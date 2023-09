Na parte de baixo da tabela, o Santos se complicou ainda mais na luta contra o Z4. A equipe da Vila Belmiro perdeu por 2 a 0, no domingo (3), para o então lanterna América-MG, e viu suas chances de rebaixamento crescerem aproximadamente 10% em relação a 21ª rodada do Brasileirão. Confira as probabilidades do seu clube do coração na competição.