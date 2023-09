O meia-atacante Soteldo entrou no segundo tempo na derrota do Santos por 2 a 0 para o América-MG neste domingo (3), na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou sendo expulso nos acréscimos do jogo. O venezuelano havia desfalcado o Peixe na rodada anterior, contra o Atlético-MG, devido a uma entorse no tornozelo, mas se recuperou rapidamente e era a principal esperança da equipe de Diego Aguirre.