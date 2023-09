Flamengo é o 67º que mais gastou com reforços no mundo desde 2018; veja o top 10

Os títulos conquistados pelo Flamengo nos últimos anos não vieram de graça. Com papel de protagonista nas últimas janelas de transferências, o Rubro-Negro foi o 67º clube do mundo que mais gastou com reforços nos últimos cinco anos.



É o que aponta o Transfermarkt, site especializado na cobertura do mercado da bola. Na lista dos 100 clubes mais gastadores do futebol mundial no período, o clube carioca é o único representante do Brasil.



