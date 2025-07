Duas partidas movimentaram a 15ª rodada da Série B do Brasileirão neste sábado (6). O Vila Nova venceu a Ferroviária por 3 a 1, fora de casa, e se aproximou do G-4. Botafogo-SP e Novorizontino empataram por 0 a 0 em um duelo paulista que reforçou o momento das equipes na tabela de classificação.

Reação do Vila

Ferroviária e Vila Nova se enfrentaram na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. O confronto foi agitado. Na primeira etapa, os goianos abriram o placar com Weverton, que aproveitou um rebote na área. Os mandantes não demoraram para empatar com Carlão, que completou bom passe de Thayllon.

No segundo tempo, Dodô marcou de pênalti para o Vila Nova. A partida ficou aberta, e os visitantes decidiram o resultado nos acréscimos. Junior Todinho driblou o goleiro e marcou o terceiro. O jogo terminou 3 a 1 para os goianos.

Foi a segunda vitória consecutiva do Vila Nova na Série B. A equipe ocupa a sétima colocação com 22 pontos, apenas a dois de distância do Avaí, o primeiro clube no G-4. A Ferroviária perdeu o primeiro jogo em casa na competição e está na décima terceira posição.

Empate no interior

Botafogo-SP e Novorizontino fizeram um jogo morno em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os mandantes ficaram perto de abri o placar logo no primeiro minuto, mas Jefferson Nem perdeu uma chance cara a cara com o goleiro.

Quem se empolgou com a primeira chance se decepcionou ao longo do jogo. O duelo foi bastante equilibrado, mas sem chances claras. Com o resultado, o Novorizontino segue na terceira colocação, dentro do G-4. O Botafogo-SP está na 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.