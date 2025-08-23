Marcos Rocha fará sua estreia pelo Grêmio neste sábado (23), às 21h. O lateral direito de 36 anos está escalado entre os titulares do Tricolor Gaúcho para enfrentar o Ceará, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Reforço anunciado pelo Grêmio na última segunda-feira (18), Marcos Rocha deixou o Palmeiras após sete temporadas e meia e sete títulos. Com sua estreia, Mano Menezes não precisa mais improvisar na lateral direita do Tricolor Gaúcho, como aconteceu nos últimos jogos. João Pedro, embora treine normalmente após se recuperar de fratura na tíbia, ainda não foi relacionado.

No meio-campo, outra novidade. Sem Villasanti, que sofreu grave lesão e só voltará a jogar em 2026, e Dodi, suspenso por conta da expulsão na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), Alex Santana será titular ao lado de Cuéllar. Edenilson permanece no time, e Riquelme começa no banco de reservas — assim como o recém-chegado Erick Noriega, volante nipônico-peruano de 23 anos vindo do Alianza Lima-PER.

No ataque, Braithwaite retorna de suspensão no lugar de Carlos Vinícius, que também recebeu cartão vermelho contra o Atlético-MG. A escalação do Grêmio para enfrentar o Ceará tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do Ceará

O Ceará também está escalado por Léo Condé. O Vozão irá a campo com Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.