Arbitragem de Palmeiras x Fluminense irrita torcedores: 'Que loucura'
Equipes estão se enfrentando na noite deste sábado (22) pelo Brasileirão
Palmeiras e Fluminense estão se enfrentando pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (22). Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e o destaque nas redes sociais foi para a arbitragem do duelo.
Durante o primeiro tempo, os jogadores do Tricolor Carioca reclamaram muito da ausência de cartões amarelos para jogadores do Verdão. Nas redes sociais, a contestação dos jogadores se espalhou para a torcida.
A primeira etapa de Palmeiras x Fluminense teve poucas chances claras de gol. O Tricolor, inclusive, teve mais oportunidades de abrir o placar. Veja as reclamações dos torcedores abaixo:
Escalações das equipes
Sem poder contar com o meio-campista Andreas Pereira, expulso no empate com o Vitória, em casa, o treinador português escalou o meio-campo alviverde com Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan para o duelo entre Palmeiras x Fluminense.
Por outro lado, os três titulares que estiveram com suas seleções na última Data Fifa - Gómez, Piquerez e Vitor Roque - e iniciaram o último jogo no banco de reservas, retornam ao time titular.
O Verdão tenta retomar a ponta da tabela do campeonato. O time paulista está a dois pontos do líder Flamengo, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o RB Bragantino. Caso o Palmeiras vença o Fluminense e o Rubro-Negro perca ou empate, o Alviverde reassume a ponta.
Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan; Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Esse é o time que o técnico Abel Ferreira escalou para o duelo entre Palmeiras e Fluminense.
