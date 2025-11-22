Arbitragem de Palmeiras x Fluminense irrita torcedores: 'Que loucura'

Palmeiras e Fluminense estão se enfrentando pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (22). Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e o destaque nas redes sociais foi para a arbitragem do duelo.

Durante o primeiro tempo, os jogadores do Tricolor Carioca reclamaram muito da ausência de cartões amarelos para jogadores do Verdão. Nas redes sociais, a contestação dos jogadores se espalhou para a torcida.

➡️Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense divide opiniões: 'Por quê?'

A primeira etapa de Palmeiras x Fluminense teve poucas chances claras de gol. O Tricolor, inclusive, teve mais oportunidades de abrir o placar. Veja as reclamações dos torcedores abaixo:

Lima e Vitor Roque em Palmeiras x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Veja reclamação dos torcedores em Palmeiras x Fluminense

Escalações das equipes

Sem poder contar com o meio-campista Andreas Pereira, expulso no empate com o Vitória, em casa, o treinador português escalou o meio-campo alviverde com Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan para o duelo entre Palmeiras x Fluminense.

Por outro lado, os três titulares que estiveram com suas seleções na última Data Fifa - Gómez, Piquerez e Vitor Roque - e iniciaram o último jogo no banco de reservas, retornam ao time titular.

O Verdão tenta retomar a ponta da tabela do campeonato. O time paulista está a dois pontos do líder Flamengo, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o RB Bragantino. Caso o Palmeiras vença o Fluminense e o Rubro-Negro perca ou empate, o Alviverde reassume a ponta.

Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan; Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Esse é o time que o técnico Abel Ferreira escalou para o duelo entre Palmeiras e Fluminense.