Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense divide opiniões: 'Por quê?'

Equipes se enfrentam na noite deste sábado (22) pelo Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/11/2025
20:50
Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Fluminense vão se enfrentar na noite deste sábado (22), pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é extremamente decisivo na disputa pelo título do Brasileirão e na briga pela vaga na Libertadores de 2026.

Abel Ferreira escalou o zagueiro Murilo como titular para Palmeiras e Fluminense, e a decisão do técnico português dividiu muitas opiniões nas redes sociais. Muitos palmeirenses gostaram da escalação, mas outros queriam Bruno Fuchs no time titular.

O jogo entre Palmeiras e Fluminense terá olhares atentos de torcedores do Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Botafogo. A bola vai rolar às 21h30 (Brasília), no Allianz Parque, e promete fortes emoções para milhões de torcedores. Veja os comentários dos torcedores abaixo:

Palmeiras x Fluminense no Allianz Parque (Foto: Guilherme Lesnok/LANCE!)
Veja comentários dos torcedores sobre decisão de Abel para Palmeiras x Fluminense

Veja a escalação do Verdão

Sem poder contar com o meio-campista Andreas Pereira, expulso no empate com o Vitória, em casa, o treinador português escalou o meio-campo alviverde com Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan para o duelo entre Palmeiras x Fluminense.

Por outro lado, os três titulares que estiveram com suas seleções na última Data Fifa - Gómez, Piquerez e Vitor Roque - e iniciaram o último jogo no banco de reservas, retornam ao time titular.

O Verdão tenta retomar a ponta da tabela do campeonato. O time paulista está a dois pontos do líder Flamengo, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o RB Bragantino. Caso o Palmeiras vença o Fluminense e o Rubro-Negro perca ou empate, o Alviverde reassume a ponta.

Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan; Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Esse é o time que o técnico Abel Ferreira escalou para o duelo entre Palmeiras e Fluminense.

