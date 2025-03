Organizada do Palmeiras cobra Leila Pereira e Abel após vice do Paulistão

A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, publicou na tarde deste domingo (30) uma nota nas redes sociais cobrando membros da diretoria e da comissão técnica do clube, incluindo a presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira.

Na última quinta-feira (27), o Verdão empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e perdeu a chance de conquistar o tetracampeonato paulista, já que havia sido derrotado no jogo de ida, no Allianz Parque.

Veja nota oficial da Organizada do Palmeiras

Leila Pereira

- O Silêncio, às vezes, é uma virtude. No seu caso (Leila Pereira), seria um favor. Cada vez que você fala, desrespeita a história da S.E. Palmeiras.

O tempo está passado, e a contagem regressiva já começou. Fique tranquila, porque todo mês lembraremos a todos quantos dias faltam para que seu ciclo como presidente chegue ao fim - e, com ele, sua presença na história do Palmeiras.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado do técnico Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira

- Quando você chegou ao Palmeiras, era mais um treinador em busca de espaço. Construiu uma história e conquistou títulos - e, por isso, o reconhecimento existe. Mas lembre-se: nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história.

O Palmeiras não começou com você. Já eramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de voltar a nossa mentalidade vencedora.

A torcida não precisa de lições de como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo - e isso tem custado caro. Tenha postura, cobrem que precisa ser cobrado e pare de proteger Leila (Pereira) e (Anderson) Barros. Futebol se vence no estratégia, nao apenas jogando tudo no talento de Estêvão.

Você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram? Lembrando que você trabalha no Brasil ganhando salário europeu (não está fazendo favor).

Palmeiras volta a campo após o vice do Paulistão

O Palmeiras volta a campo neste domingo após o vice-campeonato paulista diante do maior rival. Para a estreia no Brasileirão, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia de Lucas Evangelista, que assumiu a vaga de Emiliano Martínez no time titular.

Ao todo, serão 12 rodadas do Campeonato Brasileiro antes da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entre junho e julho. Cabeça de chave do Grupo A, o Verdão terá pela frente Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos).