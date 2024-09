Torcedor do Corinthians vai à loucura com negociação com Depay: ‘Contratação do ano’

Copiar Link

Escrito por Caioba Timão • Publicada em 06/09/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Corinthians começaram a sexta-feira (6) com uma grande notícia: negociando com o Timão, o atacante Memphis Depay, ex-Barcelona e Manchester United, parece ter chegado a um acordo com o clube. A informação foi dada pelo Craque Neto e pelo jornalista André Hernan.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

▶️ Corinthians lucrará cerca de R$ 11 milhões com venda de atacante para clube saudita

O Cria Lab! do Lance e influenciador do Corinthians Caio Coelho, opinou sobre a possível contratação no Instagram.

— É a contratação de peso da temporada do Corinthians, — Afirma Caio Coelho

Na proposta, o holandês chegaria com o maior salário do elenco alvinegro e um contrato de cerca de dois anos. Para a diretoria do Corinthians, o estafe do jogador não negar a primeira investida foi “bem visto” e está otimista na contratação do jogador de 30 anos.

O Timão precisa correr para fechar as negociações. O prazo de inscrição de atletas para a Copa do Brasil se encerra no próximo dia 9, na Sul-Americana no dia 13 e no Brasileirão dia 20.

(Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

RELAÇÃO COM O CLUBE

Apesar de ser um alvo recente no Corinthians, a relação de Depay com o clube é antiga. A Neo Química Arena não será novidade para o jogador, que já balançou as redes no estádio na Copa do Mundo de 2014. Além disso, o atacante possui uma carreira de rapper e tem uma música chamada Corinthians.

Ele se aventura na música desde 2018, e há cerca de quatro anos, em 2020, Memphis lançou o primeiro álbum, que contém uma faixa chamada "2 Corinthians 5:7", em referência ao versículo bíblico.