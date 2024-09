Santos e Brusque; retrospecto do confronto

Santos vai em busca de sua primeira vitória em cinco jogos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







06/09/2024

O Santos viaja até Santa Catarina para enfrentar o Brusque neste sábado (7), às 16h (horário de Brasília), na Arena Joinville, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série B. Os times se enfrentaram apenas uma vez com uma goleada do Peixe de 4 a 0.

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 19 de maio, na 6ª rodada da Série B. O placar final foi a goleada de 4 a 0 para o Santos, com gols de Weslley Patati (vendido para o Maccabi de La Aviv, de Israel), Giuliano Victor de Paula, Willian Gomes de Siqueira e Alfredo Morelos (agora veste a camisa do Atlético Nacional).

Santos e Brusque se enfrentam este sábado (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Ambos os clubes se encontram em lados opostos da tabela. O Peixe ocupa o 4° lugar na tabela com 40 pontos acumulados e não vence uma partida a cinco jogos. O Brusque, por sua vez, não perde a duas rodadas, mas segue na zona de rebaixamento em 17° lugar, com 23 pontos.

Carille terá dois desfalques, JP Chermont, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e o lateral Escobar que esta em fase de transição após lesão na coxa esquerda e segue sendo dúvida para a partida. Julio Furch retorna de lesão e pode entrar em campo. Os reforços da temporada, Ignacio Laquintana e Yusupha Nije já estam a disposição.

A equipe Quadricolor é comandada pelo técnico, Luizinho Vieira. O clube contratou o meia Paulinho, mas a regularização no BID da CBF ainda não foi realizada, portanto não estreia contra o Peixe. Os jogadores Alex Ruan, Ronei, Marcelo Maurício, Dentinho, Madison e Diego Mathias são os desfalques da equipe catarinense.