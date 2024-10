Clube brasileiro negocia o retorno de Rodrigo Caetano

Atlético-MG quer o retorno de Rodrigo Caetano (Foto: Armando Paiva/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 09:42 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG está negociando o retorno de Rodrigo Caetano para assumir o cargo de CEO da SAF. O dirigente é o atual diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação foi publicada primeramente pelo jornalista Heverton Guimarães.

➡️ Confira os principais destaques e a agenda da Data Fifa

Rodrigo Caetano seguiu mantendo contato com a SAF do Galo mesmo depois de deixar o clube. Inclusive, o dirigente vistou a delegação do Atlético-MG às vesperas do jogo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

O Atlético-MG quer um CEO para a estrutura do futebol. Rodrigo Caetano só vai discutir a proposta após a partida entre Brasil e Uruguai, 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Contratado pela CBF para restruturar a Seleção principal e as de base, Rodrigo Caetano chegou depois do técnico Dorival Jr. O dirigiente deixou o Atlético-MG em fevereiro deste ano.

Desde que chegou ao Atlético-MG, em 2021, Rodrigo Caetano conquistou o Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e três estaduais (2021, 2022 e 2023). Victor Bagy foi promovido ao cargo de diretor de futebol com a saída do dirigente para a CBF.

➡️ Galvão critica convocação de Dorival Júnior após lesões: ‘Difícil de entender’