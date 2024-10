Atlético-MG perde atacante pelo resto da temporada

Cadu celebra gol do Atlético-MG com companheiros (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 17:12 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG informou, neste sábado (5), que o atacante Cadu está fora da temporada. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve passar por cirurgia nos próximos dias para reparação do local.

➡️ Galo na lista! Saiba quem são os clubes brasileiros com mais títulos em mata-mata

- O atacante Cadu apresentou uma entorse do joelho direito no treino desta sexta-feira. Exames de imagem confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos lateral e medial. O atleta iniciou a fisioterapia e passará por procedimento cirúrgico em data a ser confirmada nas próximas semanas - informou o departamento médico do clube.

A contusão tem um tempo médio de recuperação entre nove e doze meses. Com isso, o retorno do atleta aos gramados só deve acontecer na segunda metade de 2025.

➡️ Cortado da Seleção, Arana vira dúvida no Atlético-MG na Copa do Brasil

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cadu vinha recebendo oportunidades com Gabriel Milito em 2024, depois de subir aos profissionais no ano anterior. Na temporada atual, são 32 partidas realizadas, contribuindo com três gols e duas assistências.

Atacante Cadu em ação pelo Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)