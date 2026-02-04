menu hamburguer
Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Equipes invictas na temporada 2026 se enfrentam nesta quarta, às 19h

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 04/02/2026
18:01
Atualizado há 1 minutos
camisa do Atlético no estádio cicero de souza (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraCamisa do Atlético no estádio Cicero de Souza (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino em jogo da 2° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste quarta-feira às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques.
Para o confronto, o Galo será comandado pelo auxiliar Diogo Alves. Expulso na primeira rodada, diante do Palmeiras, Sampaoli não estará à beira do campo.

Ao lado do Bahia, Atlético e Bragantino estão entre os únicos clubes da Série A que ainda não sofreram derrotas no ano, fato que aumenta a expectativa para o duelo.

Como chegam as equipes?

O Bragantino chega após empatar em 1 a 1 com o São Bernardo no último domingo (1) pelo Campeonato Paulista. Antes disso, na estreia do Brasileirão, venceu fora de casa o Coritiba por 1 a 0 com gol de Juninho Capixaba nos acréscimos.

O técnico Vagner Mancini não terá a disposição o zagueiro Guzmán Rodríguez (cirurgia no joelho) e o lateral-esquerdo Vanderlan (cirurgia neurológica).

Já o Atlético chega após vencer de virada o Pouso Alegre por 3 a 1 no último sábado (31) pelo Campeonato Mineiro. Na estreia do Brasileiro ficou no empate em 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV.

Diogo Alves não terá além de Lyanco, desde o fim do ano passado se recuperando de lesão no aquiles, o volante Alexsander que sofreu ruptura total do ligamento colateral medial na última partida. O jogador será submetido a tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico.

⚽ Escalações

Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Preciado, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk

Bragantino x Atlético-MG
2° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Camisa do Hulk pronta para jogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Hulk pronta para jogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

